Knap 200 rohingya-flygtninge er strandet på indonesisk strand

Næsten 200 rohingya-flygtninge - de fleste af dem kvinder og børn - er strandet på en strand i det vestlige Indonesien, efter at lokale myndigheder har sagt, at de ikke vil tage imod dem.

Flygtningene ankom med båd omkring klokken 03.00 lokal tid søndag.

Rohingyaerne flygter fra Myanmar, hvis militær i 2017 slog hårdt ned på den fortrinsvis muslimske minoritet. FN har kaldt det en militærkampagne med folkedrab for øje.

Omkring en million rohingyaer er flygtet til Bangladesh, og derfra betaler de for dyre og livsfarlige rejser til søs for at nå frem til Malaysia og Indonesien.

Artiklen fortsætter under annoncen

- De bliver placeret på den lokation, hvor de ankom. Denne gang vil regeringen ikke bruge nogen penge, siger Muslim, der er leder af det sociale kontor i Aceh-provinsen, som er der, hvor rohingyaerne befinder sig.

Ligesom mange andre indonesere bruger Muslim kun et navn.

Han siger, at den lokale regering ikke vil tage ansvar for at give flygtningene telte eller andre fornødenheder.

Nyhedsbureauet AFP var vidne til, hvordan flygtningene samlede sig på stranden. Mødre med små børn - nogle af dem uden tøj - i armene.

Andre lå på stranden og forsøgte at hvile sig efter deres rejse til søs.

- I forhold til husly i Pidie, så er der ikke længere plads, siger Muslim.

Pidie er regionen, hvor flygtningene er ankommet til.

Artiklen fortsætter under annoncen

Lokale myndigheder og indbyggere har afvist de forfulgte rohingyaer og truet med at skubbe dem tilbage ud i havet, efter at mere end 1000 ankom i sidste måned.

Onsdag stødte omkring 150 demonstranter i Aceh sammen med politiet, da de demonstrerede for, at flygtningene skulle flyttes.

Indonesiens præsident, Joko Widodo, sagde fredag, at der vil blive givet midlertidig hjælp til flygtningene, men at det bliver gjort "med indbyggerne i lokalsamfundets interesser som prioritet".

Han beskylder et netværk af menneskesmuglere for at stå bag det stigende antal rohingya-flygtninge, der kommer til landet.

Indonesien har ikke skrevet under på FN's Flygtningekonvention og siger, at landet ikke er tvunget til at tage imod flygtninge fra Myanmar.

Andre nabolande har også afvist at tage imod den forfulgte minoritet, der efterhånden ikke har mange andre muligheder.

/ritzau/AFP