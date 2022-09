Knap 200 strandede grindehvaler dør på australsk strand

Omkring 200 grindehvaler er torsdag døde, efter at de onsdag blev fundet strandet på en strand på Tasmaniens vestkyst.

Det oplyser australske redningsarbejdere ifølge nyhedsbureauet AFP.

Da 230 hvaler blev fundet strandet onsdag, var det omkring halvdelen af dem, der var i live. Torsdag er der kun 35 af dem, der fortsat lever, forklarer Brendon Clark, der leder Tasmaniens vildtlivstjeneste.

Billeder taget fra luften viser mange af de store pattedyr, der ligger spredt ud over stranden Ocean Beach. De er fanget i vandkanten, hvor det kolde vand rammer sandet.

- Vi har omkring 35 overlevende dyr på stranden, og det primære fokus denne morgen kommer til at være at redde og sætte dem fri, siger Brendon Clark.

- Desværre er der en høj dødsrate for denne slags strandinger. Det skyldes primært forholdene på Ocean Beach.

Han fortæller, at det især er brændingen på den tasmanske vestkyst, der er hård ved dyrene.

Indbyggere i området omkring stranden har dækket hvalerne med tæpper og hældt vand på dem i et forsøg på at holde dem i live.

For to år siden skete en lignende hændelse i Macquarie Habour, der ikke ligger langt fra Ocean Beach.

Macquaire Habour dannede rammen om den største massestranding af hvaler i Australiens historie, da 500 grindehvaler var strandet.

Mere end 300 af hvalerne døde ved den stranding på trods af mange frivilliges hårde arbejde i det iskolde tasmanske vand.

Redningsarbejderne fokuserer deres arbejde på de hvaler, som har den største chance for at overleve, siger Brendon Clark.

Det er uvist, hvorfor de mange hvaler er strandet på den tasmanske østkyst.

Forskere mener, at det kan skyldes, at hvalflokke farer vild, eller at de leder efter føde for tæt på kysten.

Grindehvaler, der kan blive mere end seks meter lange, er meget sociale dyr, der kan komme til at følge efter andre fra flokken, selv om de er på vej i en farlig retning.

Det sker sommetider, hvis gamle eller syge dyr svømmer tæt på kysten og andre følger efter, mens de forsøger at reagere på den syge hvals nødsignaler.

Andre mener, at de blødt skrånende strande i Tasmanien forvirrer hvalernes ekkolokalisering og får dem til at tro, at de er ude på åben vand.

Tidligere på ugen strandede 14 unge kaskelothvaler på øen King Island, der ligger nord for den tasmanske kyst. De hvaler overlevede ikke.

/ritzau/