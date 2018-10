Knap 2000 er erklæret døde efter indonesisk naturkatastrofe

Dødstallet fortsætter med at stige i Indonesien, der blev ramt af kraftigt jordskælv og tsunami 28. september.

Det officielle dødstal efter et voldsomt jordskælv og en efterfølgende tsunami i Indonesien er steget til 1944.

Det oplyser katastrofeberedskabet i det sydøstasiatiske land.

Samtidig kan op imod 5000 være savnet efter katastrofen i slutningen af september, og dermed frygtes dødstallet at kunne stige betragteligt den kommende tid.

Naturkatastrofen ramte øen Sulawesi den 28. september.

- Dødstallet ventes at stige, da vi endnu ikke har fået ordre på at indstille eftersøgningen efter omkomne, siger en talsmand for militæret på Sulawesi, M. Thohir.

Der vil blive ledt efter savnede under murbrokkerne frem til 11. oktober, hvorefter arbejdet indstilles. Savnede personer, der ikke er fundet på dette tidspunkt, vil formodes at være omkommet.

De fleste af de dræbte er fundet nær byerne Palu, Balaroa og Petobo, hvor over 3000 hjem er ødelagte.

Ifølge guvernøren på Sulawesi, Loki Djanggola, er lokale embedsmænd gået i gang med at mødes med religiøse grupper og familier til ofre for at søge om samtykke til at forvandle udslettede landsbyer til massegrave.

Guvernøren fortæller til en lokal tv-station, at overlevende fra Petobo, Balaroa og Jono Oge bliver flyttet til andre områder. Desuden vil der blive rejst mindesmærker i de områder, der nu ligner ødemarker.

Ifølge den indonesiske regering har katastrofen fordrevet omkring 70.000 mennesker, herunder titusindvis af børn, fra deres hjem.

Næsten 200.000 personer i området har ifølge FN behov for humanitær hjælp.

Jordskælvet og tsunamien har smadret Sulawesis infrastruktur eftertrykkeligt. Det tog flere dage, før redningsfolk kunne komme ud af hovedbyen Palu og ud til øens mere fjerne egne.

Desperation i nogle områder har ført til plyndringer af butikker med mad og vand. Hæren er derfor blevet indsat i Palu for at opretholde lov og orden.

