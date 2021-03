Knap 3000 mennesker evakueres fra oversvømmelser i Australien

Byen Port Macquarie nord for Sydney har de seneste dage fået over 800 millimeter regn, oplyser myndighederne.

Tusindvis af mennesker bliver evakueret fra det vestlige Sydney og den centrale og nordlige kyst i New South Wales, da voldsomme mængder regn fortsætter med at hærge den østlige delstat mandag.

Mandag formiddag lokal tid er der udstedt 40 advarsler om oversvømmelser og 20 evakueringsordrer. Advarslerne omfatter en strækning på cirka 600 kilometer.

Over 2800 mennesker er blevet evakueret fra oversvømmede områder, og op mod 54.000 beboere kan blive påvirket, da delstaten står over for endnu to dage med voldsomt regnvejr.

Det oplyser den føderale beredskabsminister, David Littleproud, mandag.

- Situationen forbedres, men vi har stadig yderligere 24-48 timer, vi skal igennem, siger han til Channel 9.

Ifølge lederen af beredskabstjenesten i New South Wales, Shane Cribb, har Port Macquarie, der ligger cirka 380 kilometer nord for Sydney, fået mere end 800 millimeter nedbør.

- Jeg har aldrig set et regnvejr som dette. Jeg har arbejdet med mange oversvømmelser, og disse er de største, jeg har oplevet i min karriere, siger han til tv-stationen ABC.

