Knap 400 døde gråhvaler i Mexico foruroliger forskere

Hvalers massedød i Mexico er "ikke normal", siger forsker ved Aarhus Universitet.

Usædvanligt høje dødstal blandt gråhvaler ud for Mexicos kyst foruroliger og mystificerer forskere.

Et studie offentliggjort denne uge viser, at siden 2019 er mindst 384 gråhvaler døde ud for delstaten California Baja.

Tallene kan meget vel være højere, skriver tech-mediet Gizmodo.

Den svenske forsker Fredrik Christiansen fra Aarhus Universitet er hovedforfatter til studiet, som viser, at det gigantiske pattedyrs energidepoter bliver mindre år for år.

- Det, som springer i øjnene, er, at, der både er udmagrede unge og voksne, siger han til Gizmodo.

- Det er ikke normalt.

Forskerne beskriver de mange døde hvaler som en UME - et såkaldt "unusual mortality event", hvor store mængder pattedyr i havet dør pludseligt.

Den slags begivenheder kan ifølge Gizmodo ofte knyttes til menneskelig aktivitet som for eksempel olieudslip.

I dette tilfælde mener forskerne, at den mest sandsynlige forklaring på de mange døde hvaler er mangel på føde i det nordlige Barentshavet, som hvalerne migrerer til årligt.

Gråhvalen kan blive op til 15 meter lang og veje op til 35 tons.

/ritzau/