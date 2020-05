Knap 43.000 er døde med coronavirus i Storbritannien

Nye data bekræfter, at beboere på britiske plejehjem er blevet ramt særdeles hårdt af coronavirus.

I Storbritannien er det officielle antal af døde med coronavirus tirsdag opgjort til mindst 42.990 - deriblandt er der også medtaget formodede coronadødsfald.

Det viser en officiel opgørelse, som bekræfter, at landet er det hårdest ramte i Europa.

Nye tal fra Storbritanniens Nationale Statistik viser, at dødstallet for England og Wales er på 42.990 - inklusive tidligere oplyste tal for Skotland og Nordirland samt nylige tal fra hospitaler i England.

De nye data fra den officielle statistik bekræfter, at landets plejehjem er blevet ramt særligt hårdt af det nye coronavirus.

Antallet af døde med coronavirus på britiske plejehjem passerede 10.000 den 8. maj, viser den officielle opgørelse.

Opgørelserne ventes at øge et politisk pres på premierminister Boris Johnsons regering, som bliver stærkt kritiseret for at have handlet langsomt og utilstrækkeligt under coronakrisen.

Grupper, der kæmper for ældres velfærd i Storbritannien, kræver at få indsigt i sager omkring de usædvanligt mange coronadødsfald på landets plejehjem.

Reuters har sammenholdt dødstal fra tidligere år med dødstal under pandemien i England og Wales.

Nyhedsbureauet når frem til, at antallet af dødsfald på plejehjem over otte uger frem til 1. maj i år var mindst 20.000 højere end normalt for de tilsvarende perioder i foregående år.

Reuters skrev i sidste uge, at der i London-bydelen Enfield med 334.000 indbyggere, var coronaudbrud på mindst 42 af 82 plejehjem frem til 24. april.

/ritzau/Reuters