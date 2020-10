Knap 900.000 meldte sig ledige i USA i sidste uge

Antallet af nye ledige i USA stiger og giver ifølge økonom anledning til bekymring.

Den seneste uge har 898.000 amerikanere søgt arbejdsløshedsunderstøttelse. Det oplyser det amerikanske beskæftigelsesministerium.

Det er flere end forventet.

De nye ledighedstal markerer en stigning i antallet af nye ledige sammenlignet med forrige uge.

Her meldte 840.000 amerikanere sig ledige.

- Antallet af nye ledige i USA er både skræmmende højt og stigende. Det er bekymrende nyt, og det bør også bekymre de amerikanske politikere.

Sådan lyder vurderingen fra Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen, i en kommentar til tallene.

Hans bekymring går blandt andet på, at antallet af fyringer fortsat ligger på et højt niveau.

Netop dette bør også de amerikanske politikere, som i øjeblikket forhandler om en ny hjælpepakke til amerikansk økonomi, bekymre sig for, mener han.

- Desværre ser det dog ud til, at valget (præsidentvalget 3. november, red.) er kommet så tæt på, at en aftale må vige for politiske trakasserier. Det er ærgerligt, skriver Søren V. Kirstensen.

- Særligt for de mere end 20 millioner amerikanere på understøttelse, men også for amerikanske økonomi som helhed.

Seniorøkonom i Dansk Erhverv Kristian Skriver kalder ugens amerikanske ledighedstal for en "skuffelse".

- Jeg havde på forhånd ventet et mindre fald, og derfor kommer den forholdsvis store stigning bag på mig. Det giver mig panderynker, at det amerikanske arbejdsmarked igen er kommet i modvind, skriver han i en kommentar.

Han tilføjer, at situationen i USA kan få negative følger for dansk økonomi.

- Det er bekymrende for dansk erhvervsliv, hvis krisen bider sig fast i amerikansk økonomi. USA er Danmarks største eksportmarked, skriver han.

Sidste år solgte danske virksomheder for knap 150 milliarder kroner til USA, og 90.000 danske arbejdspladser er direkte eller indirekte knyttet til eksport til USA, påpeger han.

/ritzau/