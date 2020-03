Knap en milliard mennesker er i karantæne på verdensplan

Antallet af smittede med coronavirus overstiger 300.000, mens dødstallet nærmer sig 13.000 på verdensplan.

Knap en milliard mennesker er på verdensplan blevet bedt om at blive indendørs som følge af den globale kamp for at begrænse spredningen af coronavirusset.

Det sker, mens antallet af smittede med coronavirus overstiger 300.000 globalt, og antallet af omkomne nærmer sig 13.000.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University sent fredag aften dansk tid.

Af de smittede er flere end 91.600 efterfølgende erklæret raske igen.

Ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet AFP har virusset medført, at knap en milliard mennesker i 35 forskellige lande er blevet sat i en form for hjemmekarantæne.

Alene i USA er mere end en tredjedel af alle amerikanere ved at skulle vende sig til livet under forskellige grader af nedlukning af samfundet.

Det gælder blandt andet i storbyer som New York, Los Angeles og Chicago, som er tre af landets mest befolkede byer.

