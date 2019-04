Knap fire ud af ti stemte ved valg i Nordmakedonien

Navneskift var et stort emne i valgkampen i det tidligere Makedonien, hvor de fleste vælgere blev hjemme.

En lav valgdeltagelse ved præsidentvalget i Nordmakedonien søndag betyder, at vælgerne vil blive bedt om at stemme igen ved en anden valgrunde om to uger.

Kun lidt over 39 procent af vælgerne har stemt, viser tal fra valgkommissionen.

Stevo Pendarovski, der er kandidat for Socialdemokraterne og 30 mindre partier, går sammen med den konservative Gordana Siljanovska Davkova videre til anden valgrunde den 5. maj.

De får henholdsvis 42,4 procent og 41,1 procent af stemmerne, viser den foreløbige optælling.

Kandidaten fra landets albanske mindretal, Belrim Reka, har indtil videre sikret sig 12,3 procent af stemmerne.

Valgloven i det lille Balkan-land siger, at en kandidat skal have over 50 procent af stemmerne for at blive valgt i første runde. Ikke kun 50 procent af de afgivne stemmer, men 50 procent af stemmerne fra alle vælgere.

Men i og med, at det er kun godt 39 procent af de 1,8 millioner stemmeberettigede, der har stemt, er anden valgrunde uundgåelig.

Det er det første valg i det sydeuropæiske land, siden man nåede til enighed med Grækenland om en årelang navnestrid. I den forbindelse ændrede Makedonien navn til Nordmakedonien.

Navneskiftet har splittet befolkningen og overskygget alle andre emner i valgkampen.

Præsidentposten i den nynavngivne republik er overvejende en ceremoniel post.

Den manglende politiske tyngde har gjort sit til at mindske vælgernes interesse.

Men iagttagere siger også, at vælgerne er skuffede over regeringens manglende evne til at tiltrække udenlandske investeringer og få bugt med den høje arbejdsløshed.

/ritzau/AP