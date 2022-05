Knap tre millioner ukrainere er flygtet videre fra nabolande

Lidt under halvdelen af de 6,6 millioner ukrainere, der er flygtet til nabolande, er taget videre i Europa.

Næsten tre millioner ukrainske flygtninge er taget videre fra det naboland, som de oprindeligt flygtede til, til andre europæiske lande.

Det viser tal fra FN's flygtningeorganisation, UNHCR.

Tallet lyder på 2,9 millioner og udgør lidt under halvdelen af de i alt 6,6 millioner personer, der er flygtet som følge af krigen.

Ud af de lande, der ikke grænser op til Ukraine, har Italien, Tjekkiet og Tyskland taget imod flest ukrainske flygtninge, skriver FN.

Polen er det ukrainske naboland, der har taget imod flest flygtninge under krigen. Over 3,5 millioner er flygtet til Polen, hvilket altså udgør mere end halvdelen af alle flygtede. Rumænien har modtaget knap en million.

I begyndelsen af marts flygtede næsten 100.000 personer per dag fra Ukraine til Polen. Det tal er i maj faldet til omkring 20.000 dagligt.

- De flygtninge, der ankommer for tiden, kommer fra områder, der har været hårdt påvirket af kampene. Nogle har i flere uger gemt sig i beskyttelsesrum og kældere, siger UNHCR-talskvinde Olga Sarrado.

- De er ofte i sorg og bange og har efterladt pårørende bag sig uden en klar plan for fremtiden og med færre økonomiske ressourcer og forbindelser end dem, der flygtede tidligere, siger hun ved en pressebriefing.

I løbet af krigens første uger var der stor velvilje fra frivillige til at hjælpe ved grænsen og byde flygtningene velkommen.

Sarrado fra UNHCR understreger, at der er brug for, at det internationale samfund fastholder samme generøsitet og respons.

De 6,6 millioner, der er flygtet fra Ukraine, svarer til, at 15 procent af ukrainerne - mere end hver syvende - er flygtet ud af landet under krigen.

Ved krigens begyndelse var der cirka 44 millioner indbyggere i Ukraine.

27.453 personer, der er blevet fordrevet fra Ukraine, havde frem til 23. maj søgt om midlertidig opholdstilladelse i Danmark i henhold til særloven.

/ritzau/AFP