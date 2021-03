Knaster i forholdet mellem USA og Rusland

* Den kolde krig sluttede med Sovjetunionens opløsning i 1991. Rusland kom ud af det som en ny stormagt med atomvåben og plads i FN's Sikkerhedsråd.

* Vesten og det nye Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen begyndte at samarbejde.

* I 2014 begyndte det for alvor at gå skævt mellem Rusland og Vesten, herunder USA. Da besatte Rusland Krim, der hører under Ukraine, og annekterede halvøen.

* Forholdet mellem USA og Rusland blev yderligere forværret, da Rusland blev beskyldt for at blande sig i det amerikanske præsidentvalg i 2016, da Donald Trump vandt over Hillary Clinton.

* Forsøget på at dræbe den russiske oppositionspolitiker Aleksander Navalnyj med gift i august i fjor har også skadet forholdet. USA og oppositionen beskylder Putins styre for at stå bag.

* Rusland beskyldes også for at have blandet sig i præsidentvalget i USA i 2020.

* Trods problemerne har USA og Rusland fortsat deres samarbejde om fredsprocessen i Afghanistan og atomaftalen med Iran.

Kilder: AFP, ritzau

