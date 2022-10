Knivbevæbnet mand dræber to på berømt gade i Las Vegas

To er døde, og tre er i kritisk tilstand efter et knivangreb, der beskrives som umotiveret, i Las Vegas.

To mennesker er døde, og mindst seks er sårede efter et tilsyneladende umotiveret knivangreb på den berømte gade The Strip i den amerikanske spilleby Las Vegas.

Det oplyser politiet i Las Vegas ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Angrebet skete midt på dagen på en del af gaden, der sædvanligvis myldrer med turister. Blandt ofrene er der både turister og lokale indbyggere.

Den mistænkte bag angrebet er anholdt.

Artiklen fortsætter under annoncen

James LaRochelle fra politiet i Las Vegas siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at gerningsmanden tilsyneladende gik til angreb uden noget forvarsel.

- Det første knivstikkeri skete på fortovet og var tilsyneladende uprovokeret, siger han på et pressemøde.

Gerningsmanden løb efterfølgende videre ned ad gaden, hvor han gik til angreb på andre.

- To af dem er nu afgået ved døden, tre er i kritisk tilstand. De andre ofre er på hospitalet, siger han.

Han omtaler knivangrebet som meget tragisk og svært at forstå.

Han beskrives som en latinamerikansk mand i 30'erne, der ikke er fra lokalområdet.

Politiet fortæller, at han brugte en stor kniv med et langt blad, og at han blev anholdt kort efter angrebet.

Vidner fortæller, at der ikke gik noget forud for knivangrebet.

- Denne her fyr kommer løbende og begynder at stikke en dame foran mig. Hun løb rundt om rulletrapperne, og hun forsøgte at komme under broen, mens hendes kæreste forsøgte at hjælpe hende, siger Jason Adams, et øjenvidne, til den lokale tv-station KLAS-TV ifølge Reuters

Steve Sisolak, der er guvernør i delstaten Nevada, hvor Las Vegas ligger, siger i en udtalelse på Twitter, at staten vil sørge for, at der er ressourcer til øget sikkerhed på The Strip.

Han forsikrer om, at det fortsat er sikkert at besøge Las Vegas.

For fem år siden dannede Las Vegas, der er kendt for kasinoer og natteliv, rammerne om det mest dødelige masseskyderi i moderne amerikansk historie.

58 mennesker døde, da en bevæbnet mand fra et hotelværelse skød mod en udendørs koncert.

/ritzau/