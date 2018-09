Knivmand i Amsterdam havde religiøse motiver

Fornærmelser mod Gud, koranen og profeten Muhammed lå bag knivangreb i Holland, har gerningsmand forklaret.

Der lå krænkede religiøse følelser bag et knivangreb på to amerikanske turister på hovedbanegården i Amsterdam i sidste uge.

Den 19-årige mand, der stak de to amerikanere ned fredag, har forklaret til hollandsk politi, at han gjorde det, fordi han mener, at islam bliver krænket i Holland.

Manden har også nævnt den islam- og indvandringskritiske politiker Geert Wilders under afhøringerne hos politiet.

Det oplyser hollandske anklagere til Reuters.

Gerningsmanden er en 19-årig mand med afghansk baggrund. Han bor i Tyskland, men var taget til Amsterdam for et gennemføre et angreb på grund af, hvad han opfatter som gentagne fornærmelser mod Gud, koranen og den muslimske profet Muhammed.

Angrebet fandt sted, efter at Geert Wilders havde udskrevet en konkurrence om at tegne profeten Muhammed. Wilders aflyste den igen, efter at han havde modtaget dødstrusler.

Konkurrencen udløste blandt andet store demonstrationer med titusinder af deltagere i Pakistan.

- Han nævnte Wilders, men han sagde ikke noget om tegnekonkurrencen, meddeler anklagemyndigheden.

Ifølge de hollandske myndigheder er der ikke noget der tyder på, at andre var involveret i angrebet.

De to ofre, som begge er 38 år, modtager stadig behandling på et hollandsk hospital.

Gerningsmanden, der blev skudt og såret af politiet, får ligeledes behandling for sine sår. Hans varetægtsfængsling blev mandag forlænget med to uger.

/ritzau/Reuters