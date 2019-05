Koalitionen mod IS sætter civile tab til 1300 på fem år

Ikkestatslige organisationer mener, at USA og dets allierede undervurderer antallet af dræbte civile.

Den USA-ledede koalition, der kæmper mod Islamisk Stat, fastsætter antallet af utilsigtede civile tab i Irak og Syrien til mindst 1302 siden 2014.

Det er lavere end andre kilder, heriblandt Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der opgør antallet af dræbte civile siden 2014 til 3800 alene i Syrien.

Også Amnesty International hilser det velkommen, at koalitionen har erkendt sit ansvar, men siger, at antallet af dræbte civile er alt for lavt sat.

- Koalitionen lever fortsat i dyb fornægtelse hvad angår det ødelæggende omfang af civile tab, der er forårsaget af deres operationer i både Irak og Syrien, siger Donatella Rovera, der er talsperson for menneskeretsorganisationen.

Amnesty International offentliggjorde i sidste måned en rapport sammen med overvågningsgruppen Airwars, hvor de to organisationer har talt op, at mindst 1600 civile blev dræbt i koalitionens luftangreb mod byen Raqqa i Syrien alene i de fire måneder i 2017, hvor slaget om Islamisk Stats hovedby foregik.

Airwars vurderer, at over 7900 civile er blevet dræbt i koalitionens luftangreb i Irak og Syrien siden 2014. Det er seks gange så mange, som koalitionen selv har opgjort.

Af tallene fra koalitionen fremgår det også, at den har foretaget ikke færre end 34.502 luftangreb i perioden mellem august 2014 og april 2019.

Det er i denne periode, at koalitionen har regnet sig frem til, at 1302 civile skal have mistet livet i dens luftangreb. Yderligere 111 mulige civile tab, som kan være forårsaget af koalitionens luftangreb, er ved at blive undersøgt.

