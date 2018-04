Koalitions kampfly dræber brud og bryllupsgæster i Yemen

Yemenitiske sundhedsmyndigheder siger, at mindst 20 er dræbt i angreb. Man venter, at dødstal vil stige.

Mindst 20 personer er dræbt i flere luftangreb mod et bryllup i det nordvestlige Yemen.

40 er såret i angrebene, der skete søndag. Den militære koalition, der er ledet af Saudi-Arabien, som bekæmper Houthi-militsen i Yemen, står ifølge de lokale sundhedsmyndigheder bag. Houthierne har kontrol over området.

Myndighederne venter at finde flere ofre for angrebet, efterhånden som redningsarbejderne får overblik over den kaotiske situation.

Det fortæller talsmand Abdel-Karim al-Kahlani for det Houthi-kontrollerede sundhedsministerium til det tyske nyhedsbureau dpa.

Blandt de dræbte er bruden, oplyser en lokal sundhedsminister til nyhedsbureauet AP.

Kampfly angreb søndag i to omgange bryllupsfesten i provinsen Hajjah, der ligger 125 kilometer nordvest for hovedstaden Sanaa. Provinsen kontrolleres af houthierne.

De shiitiske Houthi-muslimer væltede det siddende styre i Yemen i 2014.

Det sunnitiske Saudi-Arabien har siden samlet en koalition af lande, som forsøger at nedkæmpe houthierne og genindsætte et sunnitisk styre i det fattige land.

