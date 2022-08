Kobe Bryants enke er tildelt millioner i erstatning for fotos

Det kommer til at koste Los Angeles County dyrt, at redningsfolk tog fotos af basketstjerne efter dødsulykke.

En domstol i Los Angeles har onsdag tildelt basketballstjernen Kobe Bryants enke en erstatning på 16 millioner dollar. Det svarer til knap 120 millioner kroner.

Vanessa Bryant havde sagsøgt Los Angeles County, fordi redningspersonale tog billeder af hendes mand og datter, efter at de omkom i et helikopterstyrt i januar 2020.

Ifølge Vanessa Bryant har hun lidt følelsesmæssig overlast, fordi både politi og brandvæsen tog billeder af ulykken, som de senere delte.

En betjent har erkendt, at han delte billederne med en kollega.

Under retssagen kom det frem, at hun lever i frygt for, at billederne dukker op på internettet og "konstant vil blive spredt".

- Så snart de er spredt, kan man ikke få dem tilbage, sagde Vanessa Bryant, der havde sagsøgt Los Angeles County for uagtsomhed og krænkelse af privatlivets fred i forbindelse med ulykken.

Hendes advokater hævdede, at de uhyggelige billeder blev taget som "souvenirs" af det første redningspersonale, der ankom til stedet, men som ingen grund havde til at tage dem.

Efter godt fire timers votering blev nævningene i sagen enige om, at Vanessa Bryant skulle tildeles en erstatning på 16 millioner dollar.

En medsagsøger, Chris Chester, hvis hustru og datter også omkom i ulykken, blev tildelt 15 millioner dollar.

I alt var ni mennesker involveret i ulykken. Helikopteren forulykkede i tæt tåge på en bjergside i Los Angeles.

Advokaterne, der repræsenterede Los Angeles County, anfægtede ikke, at billederne findes, men sagde, at de aldrig er blevet offentliggjort og nu er slettet.

Kobe Bryant er bredt anerkendt som en af de største stjerner i basketball nogensinde. Han var med til at vinde NBA fem gange i sin karriere, der startede i 1996.

Bryant indstillede karrieren i 2016. I to årtier spillede han for Los Angeles Lakers.

/ritzau/AFP