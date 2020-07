Købelystne nordmænd strømmer til Sverige efter coronalukning

Norge har åbnet op til dele af Sverige igen. Det fik lørdag mange nordmænd til at købe stort ind i Sverige.

Der var lange køer ved både Systembolaget og supermarkedet Maxi Mat, da nordmænd lørdag formiddag igen kunne tage til Sverige og købe ind.

Utallige indkøbsvogne fyldt med sodavand, slik, alkohol, tobak og kød blev trillet ud af et stort indkøbscenter i Charlottenberg i det vestlige Sverige. Det er et af de indkøbscentre, der er populære udflugtsmål for mange nordmænd.

- Der har været kø, men det er gået rigtigt godt. Vi har fået hjælp af vagter og centrets personale for at sørge for, at alle kommer trygt ind, siger butikschefen ved Systembolaget i Charlottenberg, Angelica Almlöv.

En af de mange norske kunder hos Systembolaget - der har monopol i Sverige på at sælge vin, øl og spiritus med en alkoholprocent højere end 3,5 - er Anita Kristoffersen.

Hun glæder sig over, at grænserne igen er åbne.

- Jeg blev vældig glad, da nyheden kom. Vi har jo ikke været her siden januar, siger hun.

Morten Bjørseth er kommet fra den norske hovedstad, Oslo, der ligger omkring 120 kilometer vest for indkøbscentret i Charlottenberg.

Han har mest savnet at kunne købe fersk kvalitetskød i Sverige, som han siger, at man skal lede længe efter i Oslo.

- Så det er godt, at grænsen nu er åbnet.

Både han og Anita Kristoffersen havde dog forventet, at der ville have været større tilstrømning fra Norge, end tilfældet var.

Butikschefen i Maxi Mat glæder sig over, at de købelystne nordmænd er tilbage i butikken.

Han siger, at omsætningen faldt med 90 procent, efter at grænserne lukkede. De ansatte har i gennemsnit været sendt hjem 80 procent af tiden under coronanedlukningen.

Norske myndigheder besluttede fredag at give grønt lys for rejser til en række svenske regioner. Siden marts har grænsen været lukket for langt de fleste rejser på grund af risikoen for coronasmitte.

Centerchefen i et andet af de svenske indkøbscentre, der har mange kunder fra Norge, fortæller, at hele centret jublede, da meldingen om genåbningen kom.

- Det var den bedste nyhed, vi kunne få. Det er som juleaften, og vi er superglade. Der er virkelig feststemning nu, fortæller centerchef Madeleine Ward i Töcksfors Shoppingcenter.

/ritzau/NTB