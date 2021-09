Køresyge holder Myanmars væltede leder væk fra retsmøde

Myanmars væltede de facto-leder, 76-årige Aung San Suu Kyi, har mandag meldt fra til et retsmøde på grund af køresyge.

Det oplyser hendes advokat Min Min Soe.

- Det er ikke alvorlig sygdom. Det drejer sig om køresyge. Hun kan slet ikke klare den følelse, og hun har meddelt til os, at hun gerne ville tage en pause, siger advokaten til nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere nobelprismodtager har været tilbageholdt siden 1. februar, hvor hun blev tvunget fra magten ved et militærkup.

Hun anklages blandt andet for ulovlig import og besiddelse af walkie-talkier og for brud på landets coronarestriktioner.

Hun anklages desuden for at have taget imod bestikkelse.

Aung San Suu Kyis eneste kommunikation med omverdenen har været gennem advokater, siden hun blev tilbageholdt for over syv måneder siden.

Hun står også til at skulle møde i retten tirsdag.

Militærkuppet udløste voldelige protester i Myanmar. Over 1000 civile er ifølge en lokal overvågningsgruppe blevet dræbt ifølge nyhedsbureauet AFP.

Aung San Suu Kyis parti, Den Nationale Liga, vandt i november sidste år en stor sejr ved valget i Myanmar. Militæret har dog hævdet, at der var svindel involveret, hvilket var en af årsagerne til kuppet i februar.

Militærets anklager om svindel er blevet afvist af både internationale observatører og Myanmars valgkommission.

Suu Kyi er i henhold til forfatningen udelukket fra at blive præsident Myanmar, fordi hun har børn, der er udenlandske statsborgere.

Hun har dog haft en indflydelsesrig rolle som regeringsrådgiver, hvor hun har regeret indirekte gennem en form for "marionet" på præsidentposten.

/ritzau/Reuters