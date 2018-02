To køretøjer involveret i voldsom ulykke i Heathrow

Passagerer i et fly skal være evakueret efter sammenstød i Europas største lufthavn, skriver Reuters.

Myndighederne i Londons Heathrow Lufthavn siger, at der onsdag formiddag skete en alvorlig ulykke på lufthavnsområdet, hvor to køretøjer var involveret.

Redningsmandskab forsøgte at minimere forstyrrelser for passagerer i lufthavnen, som er Europas største.

Ingen passagerer var involveret i ulykken, men passagerer i et eller flere fly blev evakueret.

Ifølge den britiske avis The Sun blev to ansatte kvæstet ved et sammenstød. En blev bragt til et hospital, mens en anden blev behandlet på stedet.

Et stort område ved terminal fem blev afspærret af politiet.

British Airways sagde, at uheldet havde forårsaget forsinkelser for "et lille antal fly".

Den britiske regering har godkendt en stor udvidelse af Heathrow. Planerne om en udvidelse af kapaciteten omkring London har været undervejs i årevis.

