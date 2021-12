Kofod advarer Rusland om hårde konsekvenser i Ukraine-strid

Oven på bekymring fra Nato-chef advarer udenrigsminister Jeppe Kofod Rusland om at nedtrappe i Ukraine.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) opfordrer på det sociale medie Twitter Rusland til at nedtrappe situationen ved Ukraines grænse.

Det sker efter, at Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har udtrykt bekymring.

- Enhver aggression mod Ukraine vil have massive politiske og økonomisk konsekvenser. Nato står samlet for at forsvare og beskytte sine allierede.

- Vi er parat til dialog, når Rusland er det, skriver Jeppe Kofod.

Torsdag aften skrev Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, på samme medie:

- De allierede lande i Nato er alvorligt bekymrede for den markante russiske militære oprustning ved Ukraines grænse og afviser falske påstande om provokationer fra Ukraine og Natos side.

I de seneste mange uger har der været meldinger om, at Rusland har flyttet store militære styrker mod Ukraines grænse. Det har givet bekymringer for, om Rusland er på nippet til at annektere dele af eller hele Ukraine.

De to lande har været i totterne på hinanden siden den fredelige revolution i Ukraine, der førte til en mere vestligt orienteret regeringen.

Der er betydelige, russisktalende mindretal i det østlige Ukraine. Støttet af Rusland søger de enten uafhængighed eller optagelse i Rusland. Det har udløst militære kampe.

Rusland har tidligere annekteret Krim-halvøen fra Ukraine. Og frygten er altså, at den militære tilstedeværelse ved grænsen betyder, at landet vil annektere yderligere områder.

I en udtalelse skriver Natos besluttende myndighed, North Atlantic Council, torsdag:

- Vi gentager vores støtte til Ukraines territoriale og nationale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser. Og vi opfordrer Rusland til at trække sine styrker tilbage fra Ukraine.

- Vi støtter alle landes ret til at selv at bestemme deres fremtid og udenrigspolitik uden indblanding.

