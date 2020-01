Kofod efter angreb i Irak: Ingen kan sige hvad der sker

Udenrigsminister opfordrer alle parter vil at gøre alt for at deeskalere splid efter amerikansk angreb i Irak.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), ser med stor alvor på den voldsomme eskalering af krisen i Mellemøsten, hvor USA natten til fredag dræbte en højtstående iransk militærleder i et luftangreb i Irak.

- Situationen er på nuværende tidspunkt højspændt, og ingen kan med sikkerhed sige, hvad der sker herefter, udtaler han fredag eftermiddag i en skriftlig kommentar.

Det iranske sikkerhedsråd har allerede lovet "en streng hævn" efter det amerikanske angreb på den iranske general Qassem Soleimani.

Også Irans øverste leder, ayatollah Ali Khamenei, har varslet en "alvorlig hævn" over USA.

Den danske udenrigsminister opfordrer alle parter til at slå koldt vand i blodet.

- Det er meget vigtigt, at alle bevarer roen. Og derfor opfordrer jeg alle parter til at gøre, hvad de kan for at deeskalere den spændte situation, siger han.

- Vi er i tæt kontakt med vores allierede og med de regionale nøgleaktører for at sikre, at det budskab kommer helt klart igennem, tilføjer han.

Jeppe Kofod vil drøfte situationen på det næste møde i Udenrigspolitisk Nævn.

