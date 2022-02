Kofod håber sanktionshammer leder Putin på fredelige tanker

EU-landene, USA, Storbritannien og Canada har en "kæmpe sanktionshammer" mod Rusland klar, hvis Rusland ikke bidrager til en fredelig løsning på situationen i Ukraine.

Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag efter et møde mellem EU-landenes udenrigsministre i Bruxelles.

- Vi har forberedt den her kæmpe sanktionshammer i fællesskab i EU men også med vores partnere, USA, Canada og Storbritannien. Det betyder, at den ligger på bordet. Og vi har klar til at bruge den, når omstændighederne er til det, siger Kofod.

Udenrigsministeren afviser mandag at svare på, hvad der konkret kan udløse sanktionerne mod Rusland.

EU-landene drøftede mandag situationen i Ukraine, hvor særligt USA har advaret om, at Rusland har planer om en invasion af landet.

Der har i flere år i det østlige Ukraine hersket en militær konflikt mellem to pro-russiske udbryderrepublikker og Ukraine.

Mandag har den russiske regering på et tv-transmitteret møde givet udtryk for, at den vil overveje at anerkende de to republikkers selvstændighed trods deres placering inden for Ukraines grænser.

De to republikker gør desuden krav på territorium, der i dag er under ukrainsk kontrol.

Jeppe Kofod ønsker ikke at svare på, om en anerkendelse af republikkerne vil udløse sanktioner mod Rusland. I stedet siger han, at "al fokus" fra Danmark er på at få Rusland til at "vælge freden".

- Den pakke, som vi og vores partnere har skruet sammen, vil være den mest omfattende sanktionspakke nogensinde set mod Rusland, siger han.

- Den vil ramme russisk økonomi, interessen omkring Putin og hans folk, eksporten til Rusland, den finansielle sektor i Rusland. Det vil gøre ondt på en måde, som det aldrig er set før.

- Det skal Rusland og Putin vide. At der er den her hammer, som vi er klar til at slå med, hvis ikke han engagerer sig i diplomatiske forhandlinger og en fredelig løsning på konflikten.

/ritzau/