Kofod om nederlag til Ungarn og Polen: En stor dag for retsstater

EU får med ny dom mulighed for at tilbageholde milliarder af kroner til Polen og Ungarn for at bryde EU-love.

Polen og Ungarn kan ikke slippe uden om eventuelle økonomiske sanktioner for brud på retsstatens mekanismer. Det har EU's øverste domstol onsdag afgjort i en ventet og meget omtalt sag, der beskrives som en milepæl.

Landene modtager tilsammen flere hundrede milliarder kroner, hvoraf en del kan blive tilbageholdt af unionen, hvis de ikke retter ind.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) kalder det en "stor dag" for de grundlæggende værdier og rettigheder, som stater bør værne om.

- Det er en stor dag for retsstatsprincippet – og for de helt grundlæggende værdier og rettigheder, som en velfungerende retsstat værner om.

- Retsstatsmekanismen er et vigtigt nyt redskab, som for første gang skaber en direkte kobling mellem retsstatsprincippet og EU's budget, siger han i en skriftlig kommentar.

EU-Domstolen har onsdag afvist Ungarn og Polens forsøg på at udfordre en ny EU-mekanisme. Den gør det muligt at straffe lande for brud på retsstatens principper.

Begge lande beskyldes for på flere områder at være på kant med EU-love, som de selv har skrevet under på at ville overholde ved tiltrædelsen af unionen.

Retsstatsmekanismen giver EU-Kommissionen mulighed for at tilbageholde udbetaling af EU-midler til lande, der ikke følger EU's regler. For eksempel når det gælder retsstatsprincipper.

Det er nu op til EU-Kommissionen at gå videre med sagen og aktivere mekanismen for første gang.

- Fra regeringens side presser vi fortsat på, for at der bliver en stærk sammenhæng mellem efterlevelse af retsstatsprincippet og adgang til EU-midler, siger Jeppe Kofod.

Ungarn og Polen er i strid med EU over emner som kvinderettigheder, LGBT-rettigheder, migranter, mediefrihed og retssystemer.

I 2020 besluttede EU-landene at indføre retsstatsmekanismen i EU-budgettet, hvilket Polen og Ungarn udfordrede i en sag, som de nu har tabt.

Dommen er endelig og kan ikke appelleres.

/ritzau/