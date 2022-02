Kofod opfordrer danskere i Rusland til at skynde sig hjem

Danmark lukker luftrummet for Rusland, som måske svarer igen. Det kan ifølge minister gøre det svært at rejse.

Skal man rejse til Danmark fra Rusland, for eksempel fra hovedstaden Moskva, med fly, skal man skynde sig.

Sådan lød opfordringen fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde søndag formiddag.

Her annoncerede han, at Danmark lukker luftrummet for russiske fly.

- Man skal skynde sig hjem, hvis man vil bruge fly. Ellers må man finde en anden vej.

- Det er russiske fly, vi forbyder at flyve ind. Så tager man et dansk fly eller et europæisk fly, så kan man måske flyve hjem. Men tingene ændrer sig meget hurtigt, og vi må imødese, at Putin kan finde på at svare igen, lød det.

En række andre lande udover Danmark har lukket deres luftrum for Rusland.

Det gælder blandt andet Tyskland, Storbritannien, Bulgarien, Tjekkiet og Polen.

Estland, Letland og Litauen samt Slovenien og Rumænien har gjort det samme.

Ruslands luftfartsmyndighed, Rosaviation, har svaret igen ved at forbyde fly fra en række lande i at lande i russiske lufthavne eller flyve over Rusland.

Det kan dermed også ramme fly til Danmark.

- Vi må forvente, at det bliver mere besværligt at flyve rundt i verden. Russiske fly kommer ikke til at flyve i dansk luftrum og forhåbentlig hele Europas luftrum.

- Men det er klart, at nogle af de foranstaltninger, Rusland vil gøre, at vi flyver i en stor bue uden om Rusland, sagde Kofod søndag formiddag.

/ritzau/