Kofod: Ungarn bør støtte op om sanktionspakke mod Rusland

Tiden er ved at løbe ud, hvis EU-landene skal have ny sanktionspakke på plads inden ekstraordinært topmøde.

USA har allerede gjort det. Det samme har Storbritannien. Men EU-landene har usædvanligt svært ved at blive enige om et stop for køb af russisk olie.

EU-Kommissionen fremlagde 4. maj et udspil til den sjette sanktionspakke. Udspillet indeholder blandt andet forslaget om at udfase russisk råolie inden for seks måneder og raffinerede russiske olieprodukter inden for ni måneder.

Men knap tre uger senere er EU-landene fortsat ikke enige. EU-landenes ledere risikerer nu at lande i Bruxelles til ekstraordinært topmøde om en uge, uden landene har kunnet enes om den sjette sanktionspakke.

På topmødet den 30. og 31. maj skal EU-landene gerne sende et nyt signal om sammenhold i lyset af Ruslands fortsatte krig i Ukraine, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S) mandag i Bruxelles.

- Det vigtigste i forhold til forberedelsen af stats- og regeringschefernes møde næste uge er selvfølgelig det unikke sammenhold, der er i EU og i Vesten i forhold til Ruslands ulovlige krig mod Ukraine.

- Vi skal stå sammen om at påføre Rusland så store omkostninger som overhovedet muligt, siger Jeppe Kofod.

Den sjette sanktionspakke har dog skabt problemer for flere lande, der er dybt afhængige af russisk olie. Først og fremmest har Ungarn protesteret over EU-Kommissionens tidsplan. Det er sket med henvisning til, at Ungarn i modsætning til en række andre EU-lande ikke har havne, der kan tage imod olie.

Derfor er Ungarn afhængig af russiske rørledninger, som det vil kræve store investeringer at erstatte.

Spørgsmål: Hvordan kan man løse det? Skal Ungarn have en overgangsfase på fem år? Eller hjælp til at bygge andre olierørledninger?

- Der er igen tvivl om, at sanktionerne på energiområdet gør ondt - også på bestemte EU-lande. Men når alt det er sagt, så er det vigtigt for den danske regering, at vi får de hårdest mulige sanktioner. Fordi de, der lider allermest, er hverken EU's medlemslande eller os i Danmark. Det er ukrainerne, som betaler den højeste pris, siger Jeppe Kofod.

Han lægger dog op til, at der kan findes en løsning, som kan tilgodese eksempelvis Ungarn.

- Ja, vi skal selvfølgelig også hjælpe hinanden i EU til at håndtere sanktionerne. Men alle lande, inklusive Ungarn, bør støtte op om denne pakke. Jo før, jo bedre, siger Jeppe Kofod.

Han uddyber ikke konkret, hvordan Ungarn kan få hjælp, så sanktionspakken kan falde på plads. Det kræver enstemmighed blandt EU-landene at gennemføre nye sanktioner. Derfor skal Ungarn med om bord.

