Kofods afløser overtager i EU-Parlament efter minuts stilhed

Marianne Vind håber på reform af EU's arbejdsmiljøregler, og hun bryder sig ikke om fælles mindsteløn i EU.

Danmark har mandag aften fået et nyt medlem af Europa-Parlamentet, da socialdemokraten Marianne Vind, som var suppleant, officielt har overtaget udenrigsminister Jeppe Kofods mandat.

Det meddeler formand for EU-Parlamentet, David Sassoli, i forbindelse med et plenarmøde i Strasbourg.

- Vi har fra dansk side hørt, at fru Marianne Vind er valgt til Europa-Parlamentet og erstatter Jeppe Kofod, siger Sassoli.

Den danske socialdemokrat blev præsenteret sammen med andre nye medlemmer mandag aften.

Det skete, i forlængelse af at medlemmerne havde holdt et minuts stilhed for et nyvalgt portugisisk parlamentsmedlem, André Bradford, som døde i juli.

- Jeg byder de nye kolleger velkommen. De er nu i fuldt omfang medlemmer af Europa-Parlamentet i henhold til forretningsordenen, siger Sassoli.

Marianne Vind er blevet medlem af beskæftigelsesudvalget. Hun er suppleant i transportudvalget.

Det betyder, at hun blandt andet kommer til at sidde med den meget omtalte og omstridte EU-forordning 883, der omhandler blandt andet dagpenge og børnecheck.

I transportudvalget kommer hun til at arbejde med en anden stor og omdiskuteret sag - EU's vejpakke - som har splittet EU i øst og vest.

Marianne Vind, som er tidligere næstformand i HK/Privat, vil desuden kaste sig over arbejdsmiljøområdet.

- Det trænger til et løft, siger hun om området, hvor der kan være nyt på vej efter mange års stilstand.

Desuden har EU's kommende kommissionsformand, Ursula von der Leyen, varslet et stort ønske om en fælleseuropæisk mindsteløn. Det skal, mener hun, også stoppe løndumping på tværs af landegrænser i unionen.

- Vi mangler at se de gode resultater. Det har skabt working poor (fattige lønmodtagere, red.) i EU. Det er trist at se i 2019. Der skal vi ikke hen i Danmark, siger Marianne Vind.

Den danske EU-parlamentariker kommer ikke til at skulle fylde Jeppe Kofods sko. Hun har med beskæftigelse og arbejdsmiljø fået områder, hvor hun har solid erfaring.

Andre i den socialdemokratiske EU-gruppe har overtaget ansvaret for Kofods mærkesager som blandt andet bekæmpelse af skattely og hvidvask.

/ritzau/