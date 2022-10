Kolera vender tilbage til sårbare Haiti og dræber mindst syv

Mindst syv personer er døde af sygdommen kolera i Haiti, hvor omkring 10.000 mennesker i løbet af 2010'erne mistede livet i et voldsomt udbrud.

Det oplyser sundhedsmyndighederne i landet søndag.

Kolera er en akut diarrésygdom, der uden tilstrækkelig behandling ofte er dødelig.

Udbruddet, der begyndte i 2010, blev formentlig forårsaget af fredsbevarende FN-soldater fra Nepal.

I kølvandet på det voldsomme jordskælv i januar 2010 menes sygdommen at være blevet spredt i Haiti via landets største flod fra en FN-lejr.

Nu er der igen konstateret sygdomstilfælde i landet. Det udtaler generaldirektør for sundhedsministeriet i Haiti Laure Adrien på et pressemøde.

- Ifølge de tilgængelige informationer er antallet af dødsfald på omkring syv til otte, siger han.

- Der har været ét dødsfald i løbet af i dag.

Koleraudbruddet i Haiti regnes ifølge USA's center for sygdomskontrol og forebyggelse (CDC) for at være blandt de værste udbrud af sygdommen i nyere tid.

Der var fortsat sygdomsspredning i Haiti frem til 2019. Men antallet af tilfælde begyndte allerede at falde støt i 2016.

i 2020 var der ifølge den panamerikanske sundhedsorganisation (Paho), som hører under FN, ikke nogen bekræftede tilfælde.

Koleras tilbagevenden til Haiti sker, på et tidspunkt hvor landet kæmper med effekterne af en blokade af landets største brændstofhavn.

Den har flere bander gennemført i protest mod ventede stigninger på brændstofpriser. Blokaden har ført til både benzin- og vandmangel.

Sygdommen spredes ofte via vand, der er forurenet med syges afføring. Derfor er rent drikkevand af afgørende betydning for at forhindre spredning.

En af landets store producenter af vand på flaske, Caribbean Bottling Company, udtaler søndag, at selskabet ikke længere kan producere og levere vand til befolkningen.

Selskabet er løbet tør for diesel - et afgørende element i forsyningskæden.

Med korrekt behandling er koleras dødelighed ifølge Statens Serum Institut under en procent.

/ritzau/Reuters