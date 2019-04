Komiker med uklare ambitioner ligner Ukraines nye præsident

Søndag bliver det afgjort, hvem der skal være Ukraines præsident. En 41-årig komiker ligger lunt i svinget.

I den anden og afgørende valgrunde i Ukraine søndag står valget mellem rutine og nyt blod.

Den 41-årige tv-stjerne og komiker Volodimir Zelenskij er udfordreren til den siddende præsident, 53-årige Petro Porosjenko. Og det er ifølge meningsmålinger Zelenskij, der er mest populær hos det ukrainske folk.

Det blev indledningsvist opfattet som en joke, da Zelenskij besluttede sig for at gå efter posten. Men han har vundet frem på befolkningens utilfredshed med den politiske situation og på sin popularitet som tv-stjerne.

I tv-serien spiller han en skolelærer, der bliver præsident.

Ukrainerne er trætte af omfattende korruption, fattigdom og brudte løfter fra politikerne.

Ifølge en Gallup-rundspørge har ukrainerne mindre tillid til deres regering end nogen anden befolkning i verden. 91 procent mener, at den er korrupt, skriver The Economist.

- Der er håb om, at en simpel mand bedre kan forstå os og gøre op med systemet i vores land. Det er meget vigtigt at løfte folkets gejst, siger en 29-årig fra landets hovedstad, Kijev, til AFP.

Porosjenko kom til magten i 2014, men mange af landets 45 millioner indbyggere mener ikke, at han har levet op til forventningerne.

Til gengæld er det svært for ukrainerne at vide, hvad de kan forvente med Volodimir Zelenskij som præsident.

Flere analytikere mener, at hans politiske program er svagt, og det er uklart, hvem der skal have nøglepositioner i hans regering.

Porosjenko har kæmpet en hård valgkamp for at blive genvalgt, men hidtil har det været for døve ører. Lørdag opfordrede han igen befolkningen til at genoverveje, hvem de stemmer på.

- En femårig periode som præsident er ikke en komedie, som du nemt kan slukke for, når den ikke længere er sjov. Det er heller ikke en gyserfilm, der let kan stoppes, skrev præsidenten på Facebook.

I første valgrunde vandt Zelenskij 30 procent af stemmerne. Det var næsten dobbelt så mange stemmer som Porosjenko.

/ritzau/AFP