Komiker vil være Ukraines præsident - og ikke bare for sjov

Volodjmir Selenskij er favorit ved søndagens præsidentvalg i Ukraine. Plejer at spille præsident i tv-satire.

En komiker med næsten ingen politisk erfaring fører ifølge meningsmålinger, inden der søndag er præsidentvalg i Ukraine.

Det startede som lidt af et vildskud for skuespilleren Volodjmir Selenskij. Men han er fra sag til sag hoppet forbi de etablerede politikere og har vundet støtte hos mange ukrainere, der er vrede over korruption og en levestandard, der ikke bliver bedre.

I stedet for at spille præsident - en af hans meget komiske roller på tv - er han nu tættere på den virkelige ting: At blive Ukraines præsident

Adskillige meningsmålinger før søndagens valg har den 41-årige stjerne i tv-satire i spidsen med cirka 25 procent.

Efter ham ligger den nuværende præsident, Petro Porosjenko, og den tidligere premierminister Julia Timosjenko. De ligger side om side med cirka 17 procent.

Det bliver formentlig en af de to, der skal møde Selenskij i den afgørende anden valgrunde i næste måned.

/ritzau/AFP