Komité: Trump stod i spidsen for sammensværgelse mod Kongressen

Det var den afgående præsident, Donald Trump, som stod i spidsen for en sammensværgelse for at underkende hans nederlag til demokraten Joe Biden i det amerikanske præsidentvalg i 2020.

Det siger demokraten Bennie Thompson, som er medlem af Repræsentanternes Hus og formand for den komité, som efterforsker angrebet mod Kongressen i begyndelsen af 2021.

Udsagnene kommer i åbningen af Kongressens første høring i sagen, og Thompson siger, at Trump befandt sig "i centrum af sammensværgelsen".

- Donald Trump tabte præsidentvalget i 2020. Det amerikanske folk stemte ham ud af Det Hvide Hus. Det skyldtes ikke snyd i systemet. Det skyldtes ikke valgsvindel, siger Thompson.

Komitéen har til opgave at finde ud af, hvad der lå bag stormen på kongressen 6. januar 2021.

Donald Trump er ikke tiltalt for en forbrydelse i denne sammenhæng.

Men i sin rolle som præsident gjorde han ingenting for at stoppe angrebet på Kongressen. Det siger republikanske Liz Cheney, som også sidder i komitéen.

Faktisk underrettede han hverken sin forsvarsminister eller landets hjemmeværn, siger Cheney.

Stormløbet på Kongressen fandt sted i forbindelse med, at Donald Trump havde forsøgt at underkende præsidentvalget i 2020. Han gentog gang på gang, at valgsystemet var pilråddent, og at han var den sande vinder.

Ekspræsidenten har aldrig fremlagt nogen form for dokumentation for sine påstande.

I alt fem mennesker mistede livet i forbindelse med stormløbet, der involverede tusindvis af Trumps støtter. Hundredvis af betjente kom også til skade.

/ritzau/