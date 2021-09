Kommende norsk statsminister går efter drømmeregering

Norges kommende statsminister, lederen af Arbeiderpartiet (Ap), Jonas Gahr Støre, siger ved et pressemøde dagen efter valget, at han har haft gode drøftelser med Senterpartiet (Sp) og Sosialistisk Venstreparti (SV), og at planen om en flertalsregering sammen med dem ligger fast.

Centrumpartiet Sp og venstrefløjspartiet SV er udpeget som kommende regeringspartnere for Arbeiderpartiet, men regeringsforhandlinger indledes først senere.

- Alle skal tage sig en rolig dag og tænke sig om, hvorefter vi skal tage os tid til at sidde og forhandle, siger Støre, som understreger, at den kommende regering har et historisk stærkt mandat.

- Vi vil tage os god tid uden kunstige tidsfrister til at fastlægge et regeringsgrundlag, hvor kampen mod klimaændringer har en høj prioritet, siger Støre.

Hans store udfordring bliver at få skabt et grundlagt, hvor Senterpartiet kan samarbejde med Sosialistisk Venstreparti.

Sp har gjort det klart, at det helst vil se en regering uden SV.

Men den kommende statsministeren er optimistisk og siger til nyhedsbureauet NTB, at det er vigtigt at tage sig god tid, og at han i første omgang er parat til at lytte.

- Valgkampen er nu bag os, og vi skal ændre sprogbrug og struktur i et vist omfang. Der er mere, som forener os, end som adskiller os, siger han.

De tre partier har til sammen 89 af de 169 mandatet i Stortinget. Støre har tidligere kaldt kombinationen af de tre partier for sin "drømmeregering".

Støre bekræfter, at han skal møde Sp-lederen Trygve Slagsvold Vedum onsdag, og at han er i samtaler med SV-leder Audun Lysbakken.

– Plan A ligger fast: En flertalsregering bestående af Ap, Sp og SV, fastslår han.

Efter mandagens valg til Stortinget siger den afgående konservative statsminister, Erna Solberg, at hun vil fortsætte som leder af Høyre (H), hvis partiet ønsker det.

- Jeg har sagt, at det er en diskussion, som vi må tage i vores parti. Jeg har motivation og lyst til at fortsætte, siger hun til VG.

Solberg ønsker også at lede partiet til valgsejr ved næste valg og generobre statsministerposten senest i 2025, siger hun til avisen.

/ritzau/NTB