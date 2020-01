Kommission søsætter mindstelønshøring med løfte til Danmark

Lovbestemt mindsteløn vil ikke påvirke Danmark og en håndfuld EU-lande, som har kollektive aftalemodeller.

Danmark og andre EU-lande, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler løn og vilkår, vil ikke blive påvirket af en lovbestemt mindsteløn i EU.

Det løfte gentager næstformand i EU-Kommissionen Valdis Dombrovskis, efter at en høringsproces tirsdag er indledt, hvor fagbevægelsen skal give input til lovskitsen.

- Vi vil ikke nødvendigvis forpligte lande til at bruge en lovbestemt mindsteløn. De lande, der har kollektive overenskomster, vil få lov at forsætte med dem, siger Dombrovskis i EU-Parlamentet i Strasbourg.

Danske politikere over en bred kam og fagbevægelsen har ventet utålmodigt og med betydelig skepsis på forslaget fra jobkommissær Nicolas Schmit.

Frygten er, at EU-Domstolen kan finde på at vægte hensynet til en klagende borger højere, end eventuelle garantier i loven om at Danmark og andre lande med kollektive aftaler kan bevare deres systemer.

