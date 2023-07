Kommission vil diskvalificere vinderen af det thailandske valg

Thailands valgkommission anbefaler, at landets forfatningsdomstol udelukker den førende progressive premierministerkandidat fra at være parlamentsmedlem.

Det oplyser kommissionen onsdag.

Pita Limjaroenrat, som leder det progressive parti Gå Fremad, proklamerede sammen med andre oppositionspartier sejr efter et valg i maj.

Men trods det lovende valgresultat for oppositionen er der stor usikkerhed om premierministerposten.

Torsdag venter nemlig en afgørende afstemning i parlamentet om premierministerposten, hvor udfaldet langtfra er sikkert.

Valgkommissionens udmelding ses som et slag for Gå Fremad op til afstemningen.

I en meddelelse lyder det, at kommissionen er nået frem til, at en klage over Pita Limjaroenrat er velbegrundet.

I klagen lyder det, at partilederen ikke var kvalificeret til at stille op til valget 14. maj, da han ejede aktier i et medieselskab i modstrid med valgloven.

En kilde fra kommissionen, der afviser at stå frem med navn, siger, at kommissionen også vil anmode om, at partilederen suspenderes som parlamentsmedlem, mens der afventes en kendelse fra domstolen.

Det lader dog ikke umiddelbart til, at Pita Limjaroenrat af den årsag udelukkes fra at stille op som premierminister.

Men det kan gøre afstemningen endnu sværere at vinde for ham.

"Pita har stadig 100 procent retten til at stille op til afstemningen om premierministerposten," siger Gå Fremads generalsekretær, Chaithawat Tulathon, i en pressemeddelelse.

Gå Fremad har samlet en koalition med i alt 312 medlemmer i det thailandske Repræsentanternes Hus, som har 500 medlemmer.

Men premierministerposten kræver et absolut flertal i hele parlamentet, som også tæller Senatets 250 medlemmer.

De er ikke på valg og generelt konservative. Det anses derfor for at være en svær opgave for Pita Limjaroenrat at finde yderligere 64 stemmer for at opnå de nødvendige 376 stemmer.

/ritzau/Reuters