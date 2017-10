Kommunistpartiets kinesiske drøm

Velstand og storhed kan kun blive til virkelighed under Kommunistpartiets ledelse, slog Xi Jingping fast i går ved åbningen af partikongres

”Uden Kommunistpartiet intet nyt Kina”, står der skrevet med store kinesiske tegn på bannere i Beijings gader. De er hængt op i forbindelse med Kinas vigtigste politiske begivenhed: Den femårlige partikongres. Budskabet er ligetil. Nationen Kina og Kinas Kommunistparti er to sider af samme sag – partiet er folket og folket er partiet. Samme konklusion kunne man i går høre fra talerstolen i Folkets Store Hal. Blot i en væsentligt længere version. Her tog generalsekretæren, Kinas præsident Xi Jinping, ordet og slap det først igen tre timer og 23 minutter senere.

Traditionen tro er åbningstalen ved en partikongres en lang affære. For fem år siden var den på 22.000 ord – til sammenligning var Dronningens seneste nytårstale på 1750. Talen er hverken en peptalk, skrevet for at sætte liv i salen eller en personlig takketale til trofaste partimedlemmer, men en rapport aflagt til kongressen på vegne af partiets ledelse.

Den tager typisk over et år at fremstille og bliver sendt frem og tilbage mellem partienheder og statslige institutioner og tænketanke, før den endelige tekst ligger klar. Indholdet er en gennemgang af de sidste fem års bedrifter. En slags status over partiets resultater og udfordringer. For eksempel kunne Xi proklamere, at Kinas økonomi er vokset med mellem 51.000.000.000.000 og 76.000.000.000.000 kroner, siden han kom til magten for fem år siden. Hans oplæsning blev undervejs kun afbrudt af regelmæssige klapsalver og lyden af papir, der vendtes, når de delegerede bladrede videre til næste side i den udførlige rapport.