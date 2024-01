Kompromis i konflikt om Ukrainepenge fra EU er præsenteret

Et nyt kompromis er blevet præsenteret, når det gælder EU's pengepakke til Ukraine, som man skal blive enige om 1. februar ved et ekstraordinært EU-topmøde.

Det skriver Financial Times.

Torsdag blev embedsmænd orienteret om en løsning, hvor man deler EU-Kommissionens forslag om 50 milliarder euro over fire år op i to bider, så pengepakken skal gennemgås og godkendes igen efter to år.

Derudover inkluderer det nye forslag en "nødbremsemekanisme", som giver EU-medlemsstater mulighed for at indkalde til diskussioner om pakken undervejs.

Det giver fortsat Ungarns premierminister, Viktor Orbán, eller andre mulighed for at nedlægge veto, men Ukraine vil stå med en større sikkerhed, end hvis man ender med Ungarns model for pakken.

Ungarn har ifølge Financial Times også signaleret, at dette kompromis kan være nok.

- Vi samarbejder, og det er positivt, siger en af embedsmændene i forhandlingerne.

- Vores mål er altid at have alle 27 om bord.

Fredag oplyste ungarske diplomater ifølge mediet Politico, at man fra Budapest, Ungarns hovedstad, var klar på en model, hvor man årligt godkendte pengene til Ukraine.

Her vil der være tale om 12,5 milliarder euro om året, så det flugter med kommissionens forslag.

Problematikken for Ukraine ligger i, at man ikke får samme sikkerhed, som man gør med kommissionens oprindelige forslag, hvor man er lovet 50 milliarder euro. Via denne model vil der kun være tale om 12,5 milliarder euro årligt, og det bliver muligt at nedlægge veto hvert år, når det skal gennemgås i EU.

Med det nyligt præsenterede kompromis, giver man kun mulighed for veto en gang halvvejs gennem den firårige periode.

26 ud af 27 lande var til decembertopmødet enige om at godkende de 50 milliarder euro, men Ungarn stejlede, og derfor blev punktet om budget, hvor Ukrainepenge indgår, udskudt til det kommende topmøde til februar.

EU's statsledere eksklusive Orbán har svoret at lave en aftale uden for EU-budgettet, hvis en model ikke kan findes med Ungarn.

Men der bliver ikke tale om samme omfang.

En mulighed er ifølge Financial Times, at de deltagende medlemsstater udsteder garantier til EU-budgettet. Det vil gøre det muligt for EU-Kommissionen at låne op til 20 milliarder euro på kapitalmarkederne til Ukraine.

