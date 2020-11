Koncentration af drivhusgasser i atmosfæren er rekordhøj

Coronanedlukninger har haft lille effekt på udviklingen i udledning af drivhusgasser, konkluderer FN-rapport.

Koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren satte ny rekord i 2019.

Og den er fortsat med at stige i 2020, selv om det var forventet, at niveauet ville falde på grund af nedlukninger under coronapandemien.

Det konkluderer Verdens Meteorologiske Organisation (WMO), som er et FN-agentur, i sin årlige rapport over mængden af klimaskadelige drivhusgasser i atmosfæren.

Det rapporterer flere nyhedsbureauer som AFP, Reuters og dpa.

WMO oplyser, at nedlukninger af samfund og andre tiltag har bidraget til at mindske udledningen af drivhusgasser.

Men det har ikke ændret på, at koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren, som er den primære årsag til klimaforandringer, fortsætter med at stige. Det medfører, at havet stiger, mens vejret bliver mere ekstremt.

- Det nedlukningsrelaterede fald i udledninger er bare et lillebitte udslag på den langsigtede graf. Vi har brug for en vedvarende fladere kurve, siger WMO-chef Petteri Taalas i en erklæring ifølge AFP.

Den årlige rapport måler koncentrationen af drivhusgasser som CO2, metan og lattergas i atmosfæren.

/ritzau/