Konflikt mellem Wagner-leder og Putin fortsætter trods opbremsning

Selv om den russiske Wagner-gruppes fremrykning er bremset, vil der fortsat herske en konflikt mellem gruppens leder, Jevgenij Prigozjin, og præsident Vladimir Putin.

Det vurderer Flemming Splidsboel Hansen, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.

Han har desuden svært ved at se de russiske myndigheder pakke konflikten sammen.

- Den måde, det har fyldt i de russiske medier i dag (lørdag, red.), er meget overvældende.

- De taler om forræderi, væbnede oprør og om en antiterror-operation, siger han.

Flemming Splidsboel Hansen omtaler også Putins tale til nationen. Den blev holdt tidligere lørdag.

Her brugte præsidenten ifølge seniorforskeren 1917-analogien med de to russiske revolutioner og den borgerkrig, der fulgte efterfølgende.

- Når han bruger den analogi, er det for at fortælle, at det er virkelig alvorligt. Det er selve den russiske stats eksistens, der står på spil, siger Flemming Splidsboel Hansen.

Bevæbnede kolonner af soldater fra Wagner-gruppen begyndte lørdag at bevæge sig fra den sydlige russiske by Rostov med kurs mod Ruslands hovedstad, Moskva.

Konflikten kulminerede for alvor, da Prigozjin fredag aften beskyldte det russiske forsvar for at have bombet Wagner-gruppens positioner i Ukraine, hvor de to kæmper side om side.

