Konflikten i Libyen i datoer

* 4. april 2019: Khalifa Haftar, leder af oprørsstyrkerne, beordrer sine tropper til at rykke frem mod Libyens hovedstad, Tripoli. Byen er hovedsæde for den libyske regering, GNA.

* 5. april til 2. juli 2019: De to parter kæmper adskillige kampe mod hinanden. Blandt andet rammer et luftangreb et asylcenter tæt på Tripoli, hvor 53 personer dør, og 130 bliver såret.

* 8. januar 2020: Tyrkiet og Rusland, der støtter hver deres side i konflikten, opfordrer til våbenhvile. Den skal begynde den 12. januar ved midnat lokal tid, hvilket de to rivaler efter nogle dage går med til.

* 12. januar 2020: Kort efter våbenhvilens begyndelse anklager de libyske rivaler hinanden for at bryde den midlertidige fred.

* 13. januar 2020: De libyske parter mødes med repræsentanter fra Tyrkiet og Rusland i den russiske hovedstad, Moskva, for at tale om en ny våbenhvile.

Kilder: AFP, France 24

/ritzau/