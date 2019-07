Konflikten på den koreanske halvø

* Korea var fra 1910 til afslutningen på Anden Verdenskrig en japansk koloni.

* Efter 1945 blev halvøen opdelt i en russisk besættelseszone i nord og en amerikansk besættelseszone i syd.

* I 1948 blev de to zoner til to uafhængige stater, Nordkorea og Sydkorea.

* Den 25. juni 1950 rykkede nordkoreanske soldater over grænsen til Sydkorea med det mål at få de to stater genforenet i et samlet Korea.

* Krigshandlingerne sluttede med en våbenhvile den 27. juli 1953.

* Våbenhvilen er aldrig blevet efterfulgt af en fredsaftale. Teknisk set er de to stater stadig i krig.

* USA er allieret med Sydkorea og har titusindvis af soldater i landet.

Kilde: Reuters.

/ritzau/