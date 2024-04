Kong Charles åbner kongeligt fristed i Skotland for besøgende

For første gang får offentligheden til sommer mulighed for at opleve Balmoral-slottet, der er den britiske kongefamilies residens i Skotland, på helt tæt hold, når dørene åbnes for betalende gæster 4. juli.

Det er officielt kong Charles, der åbner slottet for dem, der har nået at købe billet, skriver det amerikanske medie CNN.

Der vil være daglige rundvisninger på slottet fra 4. juli til 11. august.

Billetterne koster 100 pund per styk - eller cirka 870 kroner. Der er dog ikke længere mulighed for at få fingre i billetter ad officiel vej.

Således er billetterne blevet udsolgt i løbet af bare 24 timer.

Særligt kong Charles' mor, nu afdøde dronning Elizabeth, holdt af at opholde sig på den skotske residens. Det var også her, hun tilbragte sine sidste dage op til sin død i september 2022.

Det har tidligere været muligt at få rundvisning på Balmoral-slottets udendørsarealer - herunder i slottets haver. En enkelt sal på slottet har også været åben for offentligheden, skriver CNN.

Men der er aldrig tidligere arrangeret deciderede rundvisninger i kongefamiliens gemakker inde på slottet.

/ritzau/