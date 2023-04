Kong Charles erstatter sin mor på britiske frimærker

Postarbejdere i Storbritannien og de briter, der stadig sender et brev i ny og næ, skal vænne sig til et nyt statsoverhoved på frimærkerne.

Fremover er det nemlig kong Charles, der skal pryde frimærkerne i Storbritannien. Hans billede erstatter på sigt dronning Elizabeth, som i 70 år har været at finde på de britiske frimærker.

De nye frimærker bliver frigivet tirsdag.

Kong Charles ønsker dog ikke, at de frimærker med dronning Elizabeths billede, som allerede er trykt, bliver kasseret.

Derfor vil de britiske postkontorer og andre forhandlere først sælge frimærkerne med kong Charles, når frimærkerne med Elizabeths portræt er blevet udsolgt.

Det fortæller David Gold, der er direktør for eksterne forhold hos det britiske postvæsen, Royal Mail.

- Kongen gav meget tydelige anvisninger om, at han ikke ønskede, at noget blev destrueret, han ville ikke have, at noget blev makuleret, han ville ikke have, at oplag bliver smidt væk, siger David Gold.

Charles har været regent, siden dronning Elizabeth døde i september 2022.

På det nye frimærke ses Charles' hoved og hals fra venstre side. Alle regenter er blevet afbilledet sådan på de britiske frimærker, siden dronning Victoria optrådte på verdens første frimærke i 1840.

Ifølge Royal Mail-direktøren er det Charles' eget ønske, at frimærket skal repræsentere en form for kontinuitet. Kongen har ikke været interesseret i et design, der stak ud fra traditionen.

- Jeg tror, der er en erkendelse af, at i 70 år har folk været vant til at se et billede at Hendes Majestæt, om end det eksisterende billede af hende først blev introduceret i 1967, så de ønsker ikke noget, der er meget anderledes, lyder det fra David Gold.

Portrættet af Charles, der ses på de nye frimærker, er også at finde på 50-pence-mønterne. Det er designet af kunstneren Martin Jennings.

/ritzau/dpa