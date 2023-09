Kong Charles hylder dronning Elizabeth på et-års-dag for hendes bortgang

Den britiske monark kong Charles markerer et-års-dagen for sin mor dronning Elizabeths bortgang ved at hylde den afdøde monark.

- Vi mindes med stor hengivenhed hendes lange liv, hengivne tjeneste og alt, hvad hun betød for så mange af os, siger han i en officiel udtalelse ifølge nyhedsbureauet AFP.

Samtidig er det et år siden, at kong Charles selv tiltrådte som britisk regent. Han takker offentligheden for støtten, som han har fået i sit første år som monark.

- Jeg er dybt taknemmelig for den kærlighed og støtte, der er blevet vist min kone og mig i løbet af dette år. Vi gør vores bedste for at være til tjeneste for jer alle, tilføjer han.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fredag er det præcis et år siden, at dronning Elizabeth efter 70 år på tronen gik bort på slottet Balmoral i Skotland.

Kong Charles forventes ikke at deltage ved nogen af de officielt anlagte mindehøjtideligheder. Han opholder sig i øjeblikket på Balmoral.

Dermed markerer han dødsdagen og sin egen tiltrædelse på samme måde, som dronning Elizabeth havde tradition for at markere sin afdøde far, kong Georges, død.

Da dronning Elizabeth 6. februar 2022 havde siddet 70 år på den britiske trone, tilbragte hun dagen på godset Sandringham i Norfolk i det østlige England.

Det var på samme gods, at dronningens far gik bort i 1952.

For at markere årsagen har kong Charles valgt at genudgive et af sine yndlingsportrætter af dronning Elizabeth. Billedet er taget på Buckingham Palace i 1968, dengang dronningen var 42 år gammel, skriver The Guardian.

Artiklen fortsætter under annoncen

I London markeres et-års-dagen for kong Charles' tiltrædelse blandt andet ved, at der affyres en æressalut fra Hyde Park og Tower of London.

Kongens ældste søn og arving, prins William, og hans kone, Catherine, forventes at varetage de royale pligter og tale til ære for den afdøde dronning.

Williams yngre bror, prins Harry, deltog i et velgørenhedsarrangement i Storbritannien torsdag. Han forventes dog hverken at deltage i de officielle markeringer eller mødes med sin royale familie fredag, skriver AFP.

Dronning Elizabeth blev 96 år og nåede at være britisk regent i 70 år. Det gør hende til den længst siddende britiske monark nogensinde.

/ritzau/