Kong Charles lovpriser sammenhold på blanding af tysk og engelsk

Storbritannien og Tyskland står sammen med Ukraine i kampen mod Ruslands invasion af landet.

Sådan lyder beskeden fra den britiske kong Charles onsdag under hans først udlandsbesøg som konge.

Ved en statsbanket med Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, understreger monarken, at begge lande ønsker at "beskytte og fremme fælles demokratiske værdier".

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Dette står repræsenteret klart i dag, mens vi står sammen med Ukraine i forsvaret for frihed og suverænitet over for uprovokeret aggression, siger kongen.

Charles' besøg i Tyskland er hans første officielle udlandsbesøg som konge. Men det er langtfra hans første besøg i Tyskland.

Ifølge det tyske nyhedsbureau dpa har han været i landet omkring 40 gange, inden han blev konge. Han gav sin tale på en blanding af tysk og engelsk.

Den 74-årige konges tre dage lange besøg i Tyskland er blevet markedsført som "en vigtig europæisk gestus" om at bevare et stærkt forhold til Tyskland efter brexit.

Charles talte blandt andet om den "vedblivende værdi" af stærke forbindelser til Tyskland.

Imens talte værten, præsident Frank-Walter Steinmeier, om den "triste dag" for seks år siden, hvor briterne begyndte deres EU-exit.

Artiklen fortsætter under annoncen

- I dag - præcis seks år senere - åbner vi et nyt kapitel, siger den tyske præsident ifølge nyhedsbureauet AFP.

Charles bliver under besøget den første monark, der holder tale til Forbundsdagen, det tyske parlament. Det sker torsdag.

Efter planen skulle kong Charles have besøgt Frankrig i sidste uge. Men besøget blev aflyst som følge af de folkelige protester i landet.

Kong Charles er på rejsen til Tyskland ledsaget af sin ægtefælle, dronning Camilla. Fredag rejser parret videre til Hamburg.

Ved ankomsten med fly fra London blev parret budt velkommen med en geværsalut, mens to kampfly overfløj flyvepladsen i Berlin.

/ritzau/