Kong Charles og prins William overrasker kilometerlang kø

Kong Charles og prins William dukkede lørdag pludselig op for at hilse på nogle af de hundredtusindvis af folk, der har stået timevis i kø for at kunne tage afsked med dronning Elizabeth i London.

Det skriver det britiske medie BBC.

Der har været overvældende interesse for at se dronningens kiste i Westminster Hall i den britiske hovedstad.

Det har ført til en kilometerlang kø og til ventetider på helt op mod et døgn.

Men lørdag fik nogle af de tålmodige mennesker altså en særlig og overraskende oplevelse ud af den lange ventetid. Det var ikke på forhånd varslet, at den nye konge og prins William ville dukke op ved køen.

- Jeg håber ikke, at du har det alt for koldt, kunne man ifølge BBC høre kong Charles sige til en fremmødt kvinde.

Kongen talte også med en kvinde, der holdt en bamse af den højt elskede figur Paddington. Hun havde taget turen til London fra Peru.

Prins William gik rundt og trykkede flere af de ventende i hånden.

Mens kong Charles bevægede sig rundt langs menneskemængden opfordrede en sikkerhedsvagt gentagne gange folk til at gemme deres "telefoner væk, trykke hånden og nyde øjeblikket". Det skriver BBC.

Dronning Elizabeths kiste kommer til at ligge i Westminster Hall frem til mandag klokken 6.30 lokal tid.

Begravelsen af dronningen, der nåede at sidde på tronen i 70 år, inden hun døde i en alder af 96 år 8. september, finder sted mandag.

Det ventes ifølge The Guardian, at begravelsen bliver den største begivenhed for det engelske politi nogensinde.

10.000 betjente kommer til at være på gaden mandag, hvor det også forventes af hundredtusindvis af sørgende borgere vil være at finde i Londons gader.

/ritzau/