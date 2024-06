Kong Charles på D-dag: Frie lande skal stå sammen mod tyranni

Verdens frie lande er nødt til at gøre fælles front mod tyrannier. Sådan var det engang, og sådan er det stadig.

Det fastslog Storbritanniens kong Charles torsdag i en tale ved markeringen af 80-året for D-dag i Normandiet i det nordlige Frankrig.

- Vi mindes den lektie, som er kommet til os igen og igen gennem årtierne: Frie lande er nødt til at stå sammen for at bekæmpe tyranni, sagde han.

Kongen er blandt en lang række kongelige og regeringsledere, som torsdag samles på Omaha Beach i Normandiet for at mindes de allierede styrker, der gik i land på den franske Atlanterhavskyst 6. juni 1944.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vores respekt er eviggyldig, sagde kongen med henvisning til de allierede styrker, der gik i land i Frankrig i 1944.

- Lad os bede til, at sådanne ofre ikke sker igen.

Kongen var klædt i fuld militæruniform og var tydeligt rørt, da han talte til de veteraner, der selv deltog i landgangen for 80 år siden.

Cirka 4400 soldater fra de allierede styrker mistede livet på D-dag i Frankrig. Blandt dem var 2500 amerikanske soldater.

Med D-dag påbegyndte de befrielsen af Frankrig fra Nazityskland.

Omkring 200 veteraner fra Anden Verdenskrig fra primært USA og Storbritannien ventes at deltage i mindehøjtideligheder i forbindelse med 80-års-dagen i Normandiet torsdag. Mange af dem er over 100 år.

Kong Charles deltog sammen med sin hustru, Camilla. Sammen med Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og hans hustru, Brigitte Macron, hilste det britiske kongepar på de fremmødte veteraner efter kongens tale.

Blandt de øvrige deltagere i mindeceremonierne er USA's præsident, Joe Biden, og Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Artiklen fortsætter under annoncen

Joe Biden siger i sin tale torsdag eftermiddag, at demokratiet er mere i fare i dag end på noget andet tidspunkt siden Anden Verdenskrig.

Og det hænger sammen med Ruslands krig i Ukraine.

Derfor vil USA sammen med forsvarsalliancen fortsat hjælpe Ukraine.

- Tag ikke fejl, vi vil ikke bøje os, vi kan ikke overgive os til bøllerne. Det er simpelthen utænkeligt. Hvis vi gør, vil friheden blive undertrykt, hele Europa vil blive truet, advarer Joe Biden med henvisning til Rusland.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er ikke inviteret til mindehøjtidelighederne i Normandiet.

Det var han til gengæld ved markeringen af 75-året for D-dag i 2019, fordi Sovjetunionen spillede en kæmpe rolle i nedkæmpningen af Nazityskland østfra under Andens Verdenskrig.

/ritzau/