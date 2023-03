Kong Charles på sit første statsbesøg: Vil tale i Forbundsdagen

Den britiske kong Charles er onsdag eftermiddag landet i lufthavnen i den tyske hovedstad, Berlin, hvor han indleder sit første statsbesøg som konge.

Fra det britiske hof hedder det, at besøget skal være "en vigtig europæisk gestus" for at sikre fortsat stærke forbindelser mellem Storbritannien, Tyskland og EU efter brexit.

Charles bliver under besøget den første monark, der holder tale til Forbundsdagen, det tyske parlament. Det sker torsdag.

Derudover skal han møde ukrainske flygtninge, der er flygtet til Tyskland fra krigen i deres hjemland.

På boulevarden Unter den Linden flager Union Jack side om side med det tyske flag og EU's fane.

Unter den Linden fører til Brandenburger Tor, hvor Charles vil få den officielle velkomst. Her mødes han af Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier, og dennes hustru, Elke Buedenbender.

Kong Charles er på rejsen til Tyskland ledsaget af sin ægtefælle, dronning Camilla. Fredag rejser parret videre til Hamburg.

Ved ankomsten med fly fra London blev parret budt velkommen med en geværsalut, mens to kampfly overfløj flyvepladsen i Berlin.

Statsbesøget varer tre dage. Det vurderes at være en måde for Tyskland at styrke forholdet til Storbritannien. Det tysk-britiske forhold har været udfordret af briternes exit fra EU.

Det er Charles' første officielle statsbesøg i rollen som konge. Efter planen skulle han have besøgt Frankrig i sidste uge. Men besøget blev aflyst som følge af de folkelige protester i landet.

Protesterne var - og er stadig - rettet mod præsident Emmanuel Macron og hans reform af pensionssystemet.

Mens det er første gang, at Charles er i Tyskland som konge, er det langtfra første gang, at han besøger landet.

Ifølge den britiske ambassade i Berlin har Charles besøgt landet 40 gange.

