Kong Charles siger i tv-tale: Vil tjene livsvarigt

Kong Charles hylder mor for fremgang, og minder om, at land i dag er multikulturelt.

Kong Charles III siger i en tv-tale, at han vil gentage sin afdøde mor dronning Elizabeths løfte om livsvarig tjeneste.

Han hylder sin mor for at have inspireret ham og hans familie.

Dronning Elizabeth døde torsdag på sit slot Balmoral i Skotland. I samme øjeblik blev 73-årige Charles konge.

Han siger i sin tale, at det britiske samfund under morens regentperiode oplevede fremgang. Men han konstaterer samtidig, at landet i dag er blevet mere forskelligartet, multikulturelt og med forskellige trosretninger.

/ritzau/