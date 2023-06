Kong Charles skruer ned for varmen for klimaets skyld

Skyhøj inflation har også ramt økonomien i det britiske kongehus, der har haft højere udgifter det seneste år.

Det fremgår af den årlige opgørelse over de kongeliges skattefinansierede udgifter og indtægter, Sovereign Grant Report.

- Jeg behøver ikke at minde jer om, at denne rapport kommer i et år, hvor presset fra inflationen har fået prisen på mange varer og ydelser til at stige betydeligt for alle organisationer, især i forhold til prisen på brændstof og energi, siger Michael Stevens, der har ansvar for de kongeliges økonomi.

I rapporten fremgår det også, at kong Charles har bedt om, at varmen i de kongelige hjem bliver skruet ned til 19 grader for at skære i udledningen af drivhusgasser.

Det falder godt i tråd med Charles' mangeårige engagement i klimaforandringer og natur.

Udledningen af drivhusgasser er da også faldet med 19 procent, og det er til dels på grund af Charles' nye tiltag. Desuden er udledningen på baggrund af rejser faldet med 43 procent.

Den britiske kongefamilies forbrug steg med fem procent sidste år til 107,5 millioner pund. Det svarer til omkring 927 millioner kroner.

Det seneste år har været det mest travle for det britiske kongehus i generationer. Først var der dronning Elizabeths 70-års jubilæum i juni sidste år. I september døde hun, og i maj i år blev Charles kronet.

Kongehuset brugte 1,6 millioner pund - svarende til omkring 13,8 millioner kroner - på dronningens begravelse og begivenheder relateret til den.

Den britiske regering sagde i maj, at begravelsen i alt har kostet omkring 162 millioner pund - svarende til omkring 1,3 milliarder kroner.

I rapporten fremgår det også, at andelen af etniske minoriteter, der arbejder i kongehuset, er 9,7 procent. Dermed når det ikke målet om ti procent.

Kongehuset har sat et mål om at nå 14 procent i 2025. Ifølge regeringsdata er 18 procent af befolkningen i England og Wales etniske minoriteter.

/ritzau/Reuters