Kong Charles takker efter kroningsweekend

Den nykronede konge af Storbritannien, kong Charles III, giver mandag sin "oprigtige og dybfølte" tak til alle, der var involveret i hans kroningsweekend.

Det gør han i en officiel meddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- At vide at vi har jeres støtte og opmuntring, og at bevidne jeres venlighed udtrykt på så mange forskellige måder, har været den størst mulige kroningsgave, lyder det blandt andet i meddelelsen.

Sammen med kong Charles' meddelelse har det britiske kongehus udgivet de første officielle billeder fra kroningsceremonien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Her ses portrætter af kong Charles og dronning Camilla iført deres nye kroner i royale kåber.

Også arbejdende medlemmer af den royale familie blev portrætteret sammen med det nykronede par. De talte blandt andet hertugen af Kent, prinsen af Wales og hertuginden af Edinburgh.

Kong Charles' kroning fandt sted lørdag eftermiddag ved en ceremoni i Westminster Abbey i London. Her fik Charles og hans hustru, Camilla, der nu må tituleres "dronning Camilla", kronerne på.

Mens lørdagen bød på den formelle fejring, var søndagen mere løssluppen og festlig.

Blandt andet blev der her holdt en kroningskoncert foran Windsor Castle, hvor et væld af både britiske og internationale stjerne gæstede den stort anlagte koncert, som 20.000 havde købt billet til.

Artiklen fortsætter under annoncen

I gaderne i Storbritannien var stemningen også høj. I alt var der planlagt flere end 67.000 gadefrokoster, hvor briter mødtes ved langborde på gaden for at fejre deres konge.

Mandag har i anledning af kong Charles' kroning været en national helligdag, og nu lakker festlighederne altså mod enden.

- Som kroningsweekenden nærmer sig sin afslutning, vil min kone og jeg dele vores oprigtige og dybfølte tak til alle dem, der har været med til at gøre dette til en meget særlig begivenhed, siger kong Charles i meddelelsen.

/ritzau/Reuters