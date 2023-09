Kong Charles: Vi må værne om vores gamle alliance med Frankrig

I en tale i det franske parlament og på flydende fransk opfordrer kong Charles torsdag Storbritannien og Frankrig til at beskytte demokratiet i Europa og sørge for, at verden gør noget ved klimaforandringerne.

Det sker under Charles statsbesøg i Frankrig. Det ses som et forsøg på at genoprette forholdet mellem de to store europæiske lande efter brexit.

Charles og dronning Camilla landede i Paris onsdag og indledte deres tre dage lange besøg.

- I dag er vores potentiale uden grænser, siger Charles på et formfuldendt fransk fra talerstolen i parlamentet. Tilhørerne er medlemmer af både Nationalforsamlingen og Senatet.

- Det er derfor, vi må værne om og tage vare på vores Entente Cordiale. For fremtidige generationer, så det bliver en bæredygtig entente, der mere effektivt skal takle de akutte globale behov, når det gælder klimaet og diversitet, siger han.

Den såkaldte Entente Cordiale var en alliance, som daterer sig tilbage til 1904. Den gjorde en ende på flere hundrede års militær strid mellem Frankrig og Storbritannien.

Den førte til, at de to lande stod sammen under de to verdenskrige, der fulgte.

Charles mindede om "Ruslands ubegrundede aggression", da det angreb Ukraine sidste år.

- I dag står vi fuldstændig sammen i overbevisningen om, at Ukraine vil vinde, siger han.

Charles forsøger under sit besøg i Frankrig at tegne et positivt billede af forholdet mellem de to lande. Men efter de britiske vælgere i 2016 ved en folkeafstemning besluttede at forlade EU, har forholdet ved flere lejligheder været iskoldt til de konservative regeringer i London

Det kulminerede, da Liz Truss kort før sin sin korte periode som premierminister i 2022 nægtede at svare på et spørgsmål: Om hun anser Frankrig som en fjende af Storbritannien.

- Vi må genoplive vores venskab, sagde Charles onsdag aften i en skåltale på paladset Versailles.

/ritzau/Reuters